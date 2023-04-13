Николай Басков рассказал о своей личной жизни: «Все бурлит!»
Николай Басков – прославленный российский артист, о личной жизни которого практически ничего неизвестно. Певец приоткрыл завесу тайны и поведал о романтике.
«У меня всегда все бурлит! И романтика в моей жизни всегда, так как я просто романтичный человек», – поделился Николай Басков на концерте «NОВЫЙ МУЗON».
На мероприятие Басков пришел в черных брюках и пиджаке с золотистым узором. Он удивил окружающих своим помолодевшим внешним видом: волосы в стильной укладке, а лицо – гладкое без единой морщины, передает Teleprogramma.pro.
Известно, что этой зимой Басков пребывал в больнице, однако сейчас певец полон энергии.