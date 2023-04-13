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Николай Басков рассказал о своей личной жизни: «Все бурлит!»

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Николай Басков – прославленный российский артист, о личной жизни которого практически ничего неизвестно. Певец приоткрыл завесу тайны и поведал о романтике.

Басков рассказал о своей личной жизни
© globallookpress.com

«У меня всегда все бурлит! И романтика в моей жизни всегда, так как я просто романтичный человек», – поделился Николай Басков на концерте «NОВЫЙ МУЗON».

На мероприятие Басков пришел в черных брюках и пиджаке с золотистым узором. Он удивил окружающих своим помолодевшим внешним видом: волосы в стильной укладке, а лицо – гладкое без единой морщины, передает Teleprogramma.pro.

Известно, что этой зимой Басков пребывал в больнице, однако сейчас певец полон энергии.

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