Боня заявила о самом большом клубе хейтеров

Блогер и телеведущая Виктория Боня заявила, что у нее «самый большой клуб хейтеров» в шоу-бизнесе России. Соответствующее признание она сделала в интервью YouTube-каналу «Начало».

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«У меня же целый хейтерский клуб есть. У меня больше хейтеров, чем у кого-либо , у меня самый большой клуб хейтеров. И в основном это взрослые женщины, которые зациклены на моей жизни», — рассказала Боня.

По словам телеведущей, ей никогда не было интересно, что о ней писали хейтеры, но о некоторых вещай ей рассказывал друг. Боня начала беспокоиться только тогда, когда он ей сообщил, что хейтерши выслеживают ее дочь после школы.

«Это уже было все. Я подняла каких-то людей, чтобы найти кто это. И нашла. Ей оказалась женщина из успешной семьи, жена какого-то француза, которая живет в Провансе», — отметила она.