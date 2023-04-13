Концертный директор Шнурова объяснил "исчезновение" артиста

Концертный директор Сергея Шнурова рассказал, куда пропал лидер группы «Ленинград». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя певца, Шнуров взял отпуск в честь 50-летнего юбилея. Исполнитель удалился из соцсетей и уже какое-то время не посещает публичные мероприятия, так как решил отдохнуть сцены.
«Он в отпуске, и пока не доступен для прессы», – рассказал концертный директор.
При этом директор не стал уточнять, где конкретно находится Шнуров, а также когда исполнитель вернётся из отпуска.
Ранее Сергей Шнуров заявил, что из-за отъезда артистов у него стало меньше конкурентов.