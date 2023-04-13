$81.68-0.4290.00+0.24
18 минут назад

Концертный директор Шнурова объяснил "исчезновение" артиста

Елена Прошина

Концертный директор Сергея Шнурова рассказал, куда пропал лидер группы «Ленинград». Об этом сообщает РИА «Новости».

Концертный директор Шнурова объяснил "исчезновение" артиста
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя певца, Шнуров взял отпуск в честь 50-летнего юбилея. Исполнитель удалился из соцсетей и уже какое-то время не посещает публичные мероприятия, так как решил отдохнуть сцены.

«Он в отпуске, и пока не доступен для прессы», – рассказал концертный директор.

При этом директор не стал уточнять, где конкретно находится Шнуров, а также когда исполнитель вернётся из отпуска.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что из-за отъезда артистов у него стало меньше конкурентов.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий