Концертный директор Шнурова объяснил "исчезновение" артиста

Концертный директор Сергея Шнурова рассказал, куда пропал лидер группы «Ленинград». Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам представителя певца, Шнуров взял отпуск в честь 50-летнего юбилея. Исполнитель удалился из соцсетей и уже какое-то время не посещает публичные мероприятия, так как решил отдохнуть сцены.

«Он в отпуске, и пока не доступен для прессы», – рассказал концертный директор.

При этом директор не стал уточнять, где конкретно находится Шнуров, а также когда исполнитель вернётся из отпуска.