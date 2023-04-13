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Дана Борисова объяснила проблемы в отношениях Джигана наркозависимостью

Телеведущая Дана Борисова заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что у рэпера Джигана есть проблемы с наркотиками.

Дана Борисова объяснила проблемы в отношениях Джигана
© Не принято обсуждать/YouTube

Борисова отметила, что зависимость от запрещенных веществ может пожизненно остаться с музыкантом, если он не примет определенные меры. По словам ведущей, ему необходимо отправиться на реабилитацию на полгода и сдать телефон.

«А не лежать в дорогих эксклюзивных больничках, где ему капают какие-то расслабляющие препараты, и он кайфует от них. Это вообще не лечение, а еще один дополнительный вид наркотического кайфа», — заявила Борисова.

Ведущая также обвинила Джигана в том, что тот, как зависимый человек, манипулирует женой Оксаной Самоловой. Борисова уверена, что супруга артиста ни в коем случае не должна его прощать и пускать в дом к детям. Она уверила, что если модели не проявлять твердость, то все может стать намного хуже.

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