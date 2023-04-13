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1 час назад

Анна Седокова вступилась за Ариану Гранде на фоне критики фигуры певицы

Газета.Ru

Певица Анна Седокова поддержала Ариану Гранде на фоне критики фигуры певицы, которую захейтили за изменение веса. Об этом пишет The Voice.

Седокова вступилась за Ариану Гранде на фоне критики фигуры певицы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ариана говорит о том, что нам не должно быть комфортно комментировать тела других. Можно сделать комплимент или проигнорировать, если тебе не понравилось. От себя добавлю: ты никогда не знаешь, через что проходит другой человек сейчас. И точно вам скажу – у этого человека есть зеркало», — высказалась Седокова.

Она подчеркнула, что испытывающих проблемы с весом людей не стоит критиковать, осуждать или смеяться над ними. Седокова считает, что хейтерам нужно относиться с большей нежностью к другим людям. Исполнительница недавно сбросила 10 килограммов. Она подчеркнула, что ей было неприятно читать комментарии фанатов о своем «жире» на снимках.

Ранее 29-летняя Ариана Гранде высказалась в адрес подписчиков, упрекнувших ее тем, что раньше она якобы выглядела лучше. Вспоминая себя прошлую, певица заявила, что находилась в «нездоровой версии своего тела».

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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