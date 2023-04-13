Седокова вступилась за Ариану Гранде на фоне критики фигуры певицы

«Ариана говорит о том, что нам не должно быть комфортно комментировать тела других. Можно сделать комплимент или проигнорировать, если тебе не понравилось. От себя добавлю: ты никогда не знаешь, через что проходит другой человек сейчас. И точно вам скажу – у этого человека есть зеркало», — высказалась Седокова.