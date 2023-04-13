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Шуфутинский рассказал, как обрадовался встрече с Резником за границей

Певец Михаил Шуфутинский рассказал в беседе с «Пятым каналом», как во время эмиграции встретил композитора Илью Резника.

Шуфутинский рассказал, как обрадовался встрече с Резником за границей
© РИА Новости

Шуфутинский увиделся с Резником во время работы над шоу в кабаре. Артист выступал на мероприятии, а композитор режиссировал шоу. Музыкант признался, что сильно обрадовался встрече с коллегой.

«Я так обрадовался, когда приехал и встретил родное лицо среди всех этих Америк, Израилей и всяких других пустошей. Хороший он очень человек», — объяснил певец.

Шуфутинский назвал Резника «совершенно потрясающим» человеком. Музыкант признался, что всегда получал огромное удовольствие от общения с коллегой. По словам певца, Резник — глубокий человек, говорящий мало, но очень емко.

«Я очень рад, что он энергичный, красивый человек, что у есть к нему любовь народная — к его стихам, его песням. Я ему желаю творческого долголетия огромного», — поделился Шуфутинский.

Ранее Резник сообщил, что уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева поздравила его с днем рождения. Примадонна пожелала коллеге долгих лет жизни и сказала много теплых слов.

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