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25 минут назад

Юлия Пересильд сообщила о болезни матери

Газета.Ru

Актриса Юлия Пересильд рассказала в беседе с mk.ru о проблемах со здоровьем матери.

Пересильд сообщила, что ее мать заболела. Именно поэтому родительница не смогла посетить премьеру фильма «Вызов». На данный момент родственница звезды находится дома. За ней ухаживает отец артистки. Актриса расстроилась из-за того, что родители не смогли прийти на премьеру.

«Мне от этого очень грустно», — поделилась Пересильд.

Актриса также поделилась впечатлениями от съемки в фильме «Вызов». Пересильд понравилось быть в невесомости. Она даже скучает по этому чувству. Однако во время полета в космосе были свои трудности. К примеру, артистке было непросто ходить в туалет.

Пересильд пожаловалась на ярлыки, которые вешают на успешных женщин

Пересильд добавила, что привезла после съемок сувениры из космоса.

«Когда мне в очередной раз кто-нибудь говорит, что мы не летали в космос, я эту коробочку открываю и вижу: нет, все на месте, мы летали», — заявила актриса.

Ранее Пересильд назвала «неправдоподобными» фильмы про космос, кроме «Вызова». Она объяснила, что в подобных фильмах зрителям часто показывают «эффектную картинку», которая, по ее мнению, «не имеет никакого отношения к космосу».

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