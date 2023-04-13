Макаревич избавился от доли в московском джаз-клубе

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (Минюст России признал его иноагентом) избавился от доли в московском джаз-клубе Jam Club, заметил Daily Storm.

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С 2014 года ресторан и бар, расположенный на Сретенке, работает под юридическим лицом «Джем Клуб Андрея Макаревича».

Музыканту принадлежала 50%-я доля в компании. Об этом свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Остальную часть делили между собой композитор Евгений Борец и Теймураз Джохадзе.

11 апреля 2023 года в составе учредителей произошли изменения. Доля Макаревича перешла под контроль самого общества с ограниченной ответственностью.

В конце 2022 года Daily Storm выяснил, что Андрей Макаревич избавился от бизнеса в России по производству фильмов и сериалов «Мамбо продакшн». В начале декабря музыкант вышел из состава учредителей студии.