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1 час назад

Андрей Макаревич избавился от доли в московском джаз-клубе Jam Club

Daily Storm

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (Минюст России признал его иноагентом) избавился от доли в московском джаз-клубе Jam Club, заметил Daily Storm.

Макаревич избавился от доли в московском джаз-клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 2014 года ресторан и бар, расположенный на Сретенке, работает под юридическим лицом «Джем Клуб Андрея Макаревича».

Музыканту принадлежала 50%-я доля в компании. Об этом свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Остальную часть делили между собой композитор Евгений Борец и Теймураз Джохадзе.

11 апреля 2023 года в составе учредителей произошли изменения. Доля Макаревича перешла под контроль самого общества с ограниченной ответственностью.

В конце 2022 года Daily Storm выяснил, что Андрей Макаревич избавился от бизнеса в России по производству фильмов и сериалов «Мамбо продакшн». В начале декабря музыкант вышел из состава учредителей студии.

Министерство юстиции России внесло Макаревича в список физических лиц-иностранных агентов. Причиной признания музыканта иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию, пояснили позднее в суде.

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,Минюст России,
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