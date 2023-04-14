$81.68-0.4290.00+0.24
26 минут назад

Волочкова заявила, что подавшее на нее в суд ТСЖ должно ей 4 млн рублей

Газета.Ruиещё 2

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с "Мослентой" подтвердила, что Товарищество собственников жилья подало к ней иск. Также артистка заявила, что ТСЖ само должно ей около 4 млн руб. Волочкова утверждает, что такую сумму ей должны заплатить из-за протечки в ее петербургской квартире.

Волочкова заявила, что подавшее на нее в суд ТСЖ должно ей 4 млн рублей
Фото: @volochkova_art/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России)@volochkova_art/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Балерина отметила, что была проведена экспертиза, в ходе которой и был установлен размер ущерба. Накануне сообщалось, что Товарищество собственников жилья обратилось в Тверской районный суд, чтобы подать заявление на Волочкову.

Причиной иска стало то, что артистка не оплачивает коммунальные услуги за свою 200-метровую квартиру в Санкт-Петербурге. Звезда задолжала коммунальным службам 400 тыс. руб. Заседание по делу пройдет 17 апреля.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова подала в Верховный суд на представителей Большого театра. Балерина требует с театра 95 млн руб за 18 лет работы. Отмечается, что в 2022 году балерина обращалась с таким же заявлением в Тверской районный суд, но там отклонили жалобу. Теперь артистка ждет ответа от Верховного суда.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий