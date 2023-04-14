Волочкова заявила, что подавшее на нее в суд ТСЖ должно ей 4 млн рублей

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с "Мослентой" подтвердила, что Товарищество собственников жилья подало к ней иск. Также артистка заявила, что ТСЖ само должно ей около 4 млн руб. Волочкова утверждает, что такую сумму ей должны заплатить из-за протечки в ее петербургской квартире.

Фото: @volochkova_art/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России) @volochkova_art/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Балерина отметила, что была проведена экспертиза, в ходе которой и был установлен размер ущерба. Накануне сообщалось, что Товарищество собственников жилья обратилось в Тверской районный суд, чтобы подать заявление на Волочкову.

Причиной иска стало то, что артистка не оплачивает коммунальные услуги за свою 200-метровую квартиру в Санкт-Петербурге. Звезда задолжала коммунальным службам 400 тыс. руб. Заседание по делу пройдет 17 апреля.