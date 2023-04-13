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Юлия Пересильд пожаловалась на ярлыки, которые вешают на успешных женщин

Актриса Юлия Пересильд в интервью People Talk пожаловалась, что на успешных женщин часто вешают ярлыки.

Пересильд пожаловалась на ярлыки, которые вешают на успешных женщин
© РИА Новости

«Я Золушка на самом деле. Девочка, которая сделала себя сама. Просто очень грустно, что, как только женщина чего-то достигает, на нее тут же навешивают ярлык, что она чья-то дочь, жена, любовница. Что за ней стоит мужчина, который все организовал», — посетовала Пересильд.

Она также рассказала, что последний год после завершения съемок фильма «Вызов» стал крайне тяжелым для нее. Пересильд призналась, что после возвращения из космоса на нее обрушила волна хейта. К тому же, примерно в это время у артистки заболела мама.

«Год был очень тяжелым. Но ни разу у меня не возникло хандры или депрессии. Я просто понимала: стоит мне сейчас расклеиться – и все рухнет. Постоянно хотелось идти в противовес и, несмотря на огромное количество ненависти, вражды и какого-то человеческого разлома, не сдаваться», — рассказала актриса.

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