Пересильд пожаловалась на ярлыки, которые вешают на успешных женщин

«Я Золушка на самом деле. Девочка, которая сделала себя сама. Просто очень грустно, что, как только женщина чего-то достигает, на нее тут же навешивают ярлык, что она чья-то дочь, жена, любовница. Что за ней стоит мужчина, который все организовал», — посетовала Пересильд.