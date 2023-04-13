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35 минут назад

Елена Драпеко объяснила популярность SHAMAN

Газета.Ru

Заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко в интервью YouTube-каналу «Абзац» объяснила популярность исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Депутата цитирует РИА Новости.

Драпеко объяснила популярность SHAMAN
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Драпеко, творчество автора песен «Встанем» и «Я русский» не является прорывом, но свидетельствует о смене системы ценностей.

«Так же, как и во всей остальной жизни, в культуре происходит плавная смена системы в смысле репертуара», — объяснила она.

При этом она не смогла заявить, что Дронов обладает выдающимися вокальными данными.

«Я не скажу, чтобы он пел лучше чем, не знаю, Филипп Киркоров. Но то, о чем он поет, сегодня отзывается в душе каждого», — уточнила депутат Госдумы.

Драпеко подчеркнула, что сейчас в России востребованы «те артисты, которые рассказывают о главном».

Ранее эстрадный исполнитель Михаил Шуфутинский не исключил возможность дуэта с SHAMAN.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Михаил Шуфутинский,Елена Драпеко,Филипп Киркоров,Госдума,
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