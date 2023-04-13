Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров ответил на слухи о двойнике фразой «я — единственный и неповторимый». Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

55-летний певец разместил серию коллажей. На них знаменитость запечатлен вместе с персонажами из фильмов. Кроме того, он поделился скриншотом, где в комментариях его уличили в использовании двойников.

В свою очередь, артист в описании к посту призвал фанатов не верить сплетням.

«Нет у меня двойников, тройников! И птичкой, и феей — кем угодно могу быть. Главное, что всегда я — Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый», — заявил он.