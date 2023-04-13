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36 минут назад

Киркоров ответил на слухи о двойнике фразой «я единственный и неповторимый»

Lenta.ru

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров ответил на слухи о двойнике фразой «я — единственный и неповторимый». Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Киркоров ответил на слухи о двойнике фразой «я единственный и неповторимый»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

55-летний певец разместил серию коллажей. На них знаменитость запечатлен вместе с персонажами из фильмов. Кроме того, он поделился скриншотом, где в комментариях его уличили в использовании двойников.

В свою очередь, артист в описании к посту призвал фанатов не верить сплетням.

«Нет у меня двойников, тройников! И птичкой, и феей — кем угодно могу быть. Главное, что всегда я — Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый», — заявил он.

Ранее Филиппа Киркорова раскритиковали в сети за новую внешность. На размещенных кадрах 55-летний певец предстал в атласном костюме мятного оттенка, белой рубашке, а также сиреневом пальто. Помимо этого, Киркоров примерил светлые кроссовки со стразами и очки с прозрачными стеклами. Вдобавок исполнитель сделал укладку на седых волосах и продемонстрировал густую бороду.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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