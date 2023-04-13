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1 час назад

Сергей Лазарев потерял близкого человека

WomanHit.ru

Певец Сергей Лазарев поделился трагедией, которая произошла в его семье. О подробностях артист рассказал в личном аккаунте в Сети.

Сергей Лазарев потерял близкого человека
Фото: соцсетисоцсети

Исполнитель заявил, что из жизни ушла его бабушка Жанна Петровна. Ей было 85 лет.

«Невероятно сильный и стойкий человек! Лев по знаку зодиака. И она абсолютно соответствовала ему! Правдоруб! Сильная! Волевая! И с крепчайшим несгибаемым мнением! Очень любил ее! Моя Анюта точная копия своей прабабушки! Когда уходят из жизни близкие и родные люди, которых ты видишь и любишь с рождения, всегда что-то ломается внутри… Жуткая встряска… Расстановка приоритетов… Цените жизнь, каждое мгновение, ведь завтра может и не быть… Люблю тебя, бабуля! Царствие Небесное» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написал певец в посте.

Жанна Петровна помогала дочери с воспитанием детей. Сергей вспоминал, что именно бабушка приучила его к дисциплине.

За последние несколько лет Лазарев потерял старшего брата, отчима, отца. А также не стало старшей сестры артиста — она умерла при родах.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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