Сергей Лазарев потерял близкого человека

«Невероятно сильный и стойкий человек! Лев по знаку зодиака. И она абсолютно соответствовала ему! Правдоруб! Сильная! Волевая! И с крепчайшим несгибаемым мнением! Очень любил ее! Моя Анюта точная копия своей прабабушки! Когда уходят из жизни близкие и родные люди, которых ты видишь и любишь с рождения, всегда что-то ломается внутри… Жуткая встряска… Расстановка приоритетов… Цените жизнь, каждое мгновение, ведь завтра может и не быть… Люблю тебя, бабуля! Царствие Небесное» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написал певец в посте.