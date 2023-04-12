На балерину Волочкову подали в суд за неоплату коммунальных услуг

С иском о взыскании денег за жилье тепло и электроэнергию с росийской балерины Анастасии Волочковой обратилось в Тверской районный суд ТСЖ «Итальянская улица, дом 4» из Санкт-Петербурга. Информация о деле размещена на сайте Московского городского суда.

Фото: мослента мослента

Заявление поступило 31 января и было принято к производству 2 февраля 2023 года. Первое судебное заседание назначено на 17 апреля.

По данным издания Звездач, сумма иска составляет 400 тысяч рублей.