Айза попросила "не сглазить" ее новый роман

Блогерша и бизнесмен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о новом романе.
Айза призналась, что у нее появился мужчина, который ей нравится. Однако блогерша сильно переживает за свой новый роман, так как «отвыкла» от отношений.
«Если бы я верила в сглазы, порчу и проклятья, я бы подумала, что со мной что-то такое. Я так боюсь. Вот у меня свидание скоро с мужчиной, который мне нравится, который проявляет ко мне внимание. Но я просто загоняюсь, о чем говорить, что делать», — поделилась Айза.
Позже бизнесвумен опубликовала новость из СМИ о ее новом романе. Айза попросила «не сглазить» грядущее свидание.
Айза была замужем дважды. Ее первым супругом был рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. В их союзе родился сын Сэм. В 2013-м пара рассталась. После развода блогерша призналась, что их отношения с артистом были нездоровыми.
В 2015-м Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. В 2016-м у них появился на свет сын Элвис. В 2020 году супруги развелись.