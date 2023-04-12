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Айза попросила "не сглазить" ее новый роман

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Блогерша и бизнесмен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о новом романе.

Айза попросила "не сглазить" ее новый роман
© Газета.Ru

Айза призналась, что у нее появился мужчина, который ей нравится. Однако блогерша сильно переживает за свой новый роман, так как «отвыкла» от отношений.

«Если бы я верила в сглазы, порчу и проклятья, я бы подумала, что со мной что-то такое. Я так боюсь. Вот у меня свидание скоро с мужчиной, который мне нравится, который проявляет ко мне внимание. Но я просто загоняюсь, о чем говорить, что делать», — поделилась Айза.

Позже бизнесвумен опубликовала новость из СМИ о ее новом романе. Айза попросила «не сглазить» грядущее свидание.

Айза была замужем дважды. Ее первым супругом был рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. В их союзе родился сын Сэм. В 2013-м пара рассталась. После развода блогерша призналась, что их отношения с артистом были нездоровыми.

В 2015-м Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. В 2016-м у них появился на свет сын Элвис. В 2020 году супруги развелись.

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