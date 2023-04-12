Айза попросила "не сглазить" ее новый роман

«Если бы я верила в сглазы, порчу и проклятья, я бы подумала, что со мной что-то такое. Я так боюсь. Вот у меня свидание скоро с мужчиной, который мне нравится, который проявляет ко мне внимание. Но я просто загоняюсь, о чем говорить, что делать», — поделилась Айза.