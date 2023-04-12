Константин Богомолов сравнил себя и Собчак с героями мифов Древней Греции

Режиссер Константин Богомолов в интервью ТАСС сравнил себя с Одиссеем, а свою супругу Ксению Собчак с другим героем мифов Древней Греции — Ахиллом.
«Иногда меня пугает ее безбашенность. Но отвагу Ксении уравновешивает моя суперосторожность. Если я — Одиссей, она скорее Ахилл, который полезет без раздумий в драку… Да, готов повторить: я не самый большой смельчак на свете (хотя, пожалуй, единственное, чего по-настоящему боюсь, — физическая боль)», — заявил Богомолов.
Он выразил надежду, что спасает жену своим хитроумием в определенные моменты, когда та могла бы «погибнуть в отчаянном броске». Богомолов считает, что они с супругой отлично дополняют друг друга. Режиссер рассказал, что за время жизни с Собчак стал гораздо спокойнее, хоть и не растерял темперамент.
«Она очень сильный человек. Рядом с таким и сам становишься крепче. Многому учусь у нее. В ней меньше игры напоказ, больше понимания в расстановке жизненных ценностей и приоритетов. Она лучше знает, что для нее важно и нужно», — подчеркнул Богомолов.