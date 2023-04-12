Константин Богомолов сравнил себя и Собчак с героями мифов Древней Греции

«Она очень сильный человек. Рядом с таким и сам становишься крепче. Многому учусь у нее. В ней меньше игры напоказ, больше понимания в расстановке жизненных ценностей и приоритетов. Она лучше знает, что для нее важно и нужно», — подчеркнул Богомолов.