Невестка Аллы Пугачевой ушла из жизни во сне

Известно, что покойная невестка Пугачевой долгое время боролась с наркотической зависимостью. Несколько лет назад она даже впала в кому, однако впоследствии смогла победить пагубную привычку. Сбежавшая из России в Израиль вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Пугачева пока никак не комментировала смерть невестки.