Невестка Аллы Пугачевой ушла из жизни во сне

Невестка Аллы Пугачевой ушла из жизни в возрасте 48 лет
Невестка народной артистки России Аллы Пугачевой Виктория Фадеева скончалась на 49-м году жизни.
Бывшая жена племянника певицы Аллы Пугачевой Виктория Фадеева ушла из жизни осенью 2022 года. О кончине родственницы звезды отечественной эстрады сообщает «СтарХит».
«Вика умерла во сне. Сердце остановилось», — отметил источник издания.
Известно, что покойная невестка Пугачевой долгое время боролась с наркотической зависимостью. Несколько лет назад она даже впала в кому, однако впоследствии смогла победить пагубную привычку. Сбежавшая из России в Израиль вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Пугачева пока никак не комментировала смерть невестки.