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Невестка Аллы Пугачевой ушла из жизни в возрасте 48 лет

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Невестка народной артистки России Аллы Пугачевой Виктория Фадеева скончалась на 49-м году жизни.

Невестка Аллы Пугачевой ушла из жизни во сне
© Агентство «Москва» | Кирилл Зыков

Бывшая жена племянника певицы Аллы Пугачевой Виктория Фадеева ушла из жизни осенью 2022 года. О кончине родственницы звезды отечественной эстрады сообщает «СтарХит».

«Вика умерла во сне. Сердце остановилось», — отметил источник издания.

Известно, что покойная невестка Пугачевой долгое время боролась с наркотической зависимостью. Несколько лет назад она даже впала в кому, однако впоследствии смогла победить пагубную привычку. Сбежавшая из России в Израиль вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Пугачева пока никак не комментировала смерть невестки.

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