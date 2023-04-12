Младшая дочь Бородиной спародировала Инстасамку

Телеведущая Ксения Бородина показала в социальных сетях юмористический ролик с младшей дочерью Теоной.

Фото: Соцсети Соцсети

В видео Теона пародирует певицу и тиктокершу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка. Девочка неестественно накрасилась — помада сильно выходила за контуры губ, создавая впечатление, будто они накаченные. В красной шубе и с яркими аксессуарами дочь ведущей размахивала деньгами и делала вид, что поет хит Инстасамки «За деньги да».

Бородину позабавила пародия дочери. Особенно ее насмешило то, как дочь накрасила губы.

Скриншот

Инстасамка известна своим провокационным контентом и скандальным поведением. Блогерша выпускает песни с пошлым содержанием, а также часто конфликтует в сети и общественных местах.