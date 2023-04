Альбом американской поп-певицы Мадонны Like A Virgin, выпущенный в 1984 году, включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Вместе с альбомом в реестр включили песню «Gasolina», «All I Want For Christmas Is You», саундтрек к игре Super Mario Bros. и другие.