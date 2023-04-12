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30 минут назад

В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ

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В Госдуме прокомментировали просьбу проверить российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко поделилась своим мнением с радиостанцией «Говорит Москва».

В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политический деятель усомнилась в том, что исполнительница переводила денежные средства украинским военнослужащим, а также заявила, что ей неинтересна Алла Пугачева. По словам Драпеко, артистка «осталась далеко в прошлом».

«Сегодня у нас гораздо более сложные и трудные вопросы, которые мы должны решать. Они касаются новых территорий, законодательства, решения проблем реальных людей. А что там Алла Пугачева — за полосатым столбиком. Если она финансирует (ВСУ — прим. "Ленты.ру"), то надо подавать (просьбу о проверке — прим. "Ленты.ру"). Но думаю, что вряд ли», — отметила первый заместитель председателя комитета по культуре.

12 апреля стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить певицу на предмет финансирования ВСУ.

Шоу-бизнес,Виталий Бородин,Елена Драпеко,Алла Пугачева,Госдума,
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