В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ

«Сегодня у нас гораздо более сложные и трудные вопросы, которые мы должны решать. Они касаются новых территорий, законодательства, решения проблем реальных людей. А что там Алла Пугачева — за полосатым столбиком. Если она финансирует (ВСУ — прим. "Ленты.ру"), то надо подавать (просьбу о проверке — прим. "Ленты.ру"). Но думаю, что вряд ли», — отметила первый заместитель председателя комитета по культуре.