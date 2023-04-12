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Изменившего образ Киркорова сравнили с Джигурдой

Поклонники артиста Филиппа Киркорова заподозрили, что их кумира подменили двойником. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на комментарии в социальных сетях артиста.

Изменившего образ Киркорова сравнили с Джигурдой
© РИА Новости

Не узнающие Киркорова фанаты уверены, что перед ними другой человек.

«У него голубые глаза, а у Киркорова темно-карие. Думаю, это шоу двойников», «Да, это не он, это двойник. И походняк не его», «Это не Киркоров. Голос не его, и вообще никакой похожести», — комментируют они новые видео со звездой.

Некоторые подписчики страниц Киркорова сравнивают его с российским актером Никитой Джигурдой.

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