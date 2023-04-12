Собчак снялась в откровенной рекламе и вызвала споры в сети

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенной рекламе цветов и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах знаменитость позировала, сидя на витрине магазина в длинном красном платье без рукавов и остроносых туфлях на шпильках в тон. При этом она закидывала руки за голову, приподнимала подол наряда и гладила себя цветком.

Данный ролик вызвал у зрителей противоречивые эмоции, которыми они поделились в комментариях.

«Крабовая палочка давит из себя эротику», «Ксюха и эротика как две параллельные прямые — не пересекаются», «Антисекс», «Ксения в "квартале красных фонарей" себя продает», «Как это развидеть?», «Уродство», «Почему в вашем исполнении все фото и видео такого рода смотрятся адово?», «Классно получилось», «Стильно, круто, элегантно», «Это какой-то огонь огненный», «Шикарная!», «Ксюша, ты супер!», «Шикарнейшая и очень сексуальная», «Лучшая», — заявили пользователи сети.

Ранее популярный российский блогер и стилист Гоша Карцев назвал хамкой Ксению Собчак, с которой ему в прошлом доводилось работать.

«Ксения Собчак, она не капризная, это по-другому. Она просто... хамка», — заявил он.