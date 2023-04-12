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50 минут назад

SHAMAN представил клип на трек «Мы»

Лера Букина

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил патриотический клип на новую песню «Мы». Его представили на YouTube.

В видео снялся школьник Федор Симоненко из Брянской области, которого ранее наградили медалью «За доблесть и отвагу». В клипе можно увидеть кадры с юными спортсменами и учеными.

SHAMAN рассказал, что предпочитает зрелых женщин

Задумка видеоряда раскрыта в описании к видео.

«Мы — это наше великое прошлое, настоящее и будущее. А будущее России — это дети. Они и стали главными персонажами клипа «Мы». Они не выдуманные, а настоящие герои, несмотря на свой юный возраст, уже добившиеся феноменальных результатов», – указал SHAMAN.

Ранее сын поэта и исполнителя Владимира Высоцкого Никита в разговоре с NEWS.ru отказался сравнивать отца с певцом SHAMAN. По его словам, популярность исполнителя может быть обусловлена сложившейся в стране ситуацией.

Шоу-бизнес,Видео,Ярослав Дронов,
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