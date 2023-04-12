SHAMAN представил клип на трек «Мы»

«Мы — это наше великое прошлое, настоящее и будущее. А будущее России — это дети. Они и стали главными персонажами клипа «Мы». Они не выдуманные, а настоящие герои, несмотря на свой юный возраст, уже добившиеся феноменальных результатов», – указал SHAMAN.