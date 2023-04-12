SHAMAN представил клип на трек «Мы»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил патриотический клип на новую песню «Мы». Его представили на YouTube.
В видео снялся школьник Федор Симоненко из Брянской области, которого ранее наградили медалью «За доблесть и отвагу». В клипе можно увидеть кадры с юными спортсменами и учеными.
Задумка видеоряда раскрыта в описании к видео.
«Мы — это наше великое прошлое, настоящее и будущее. А будущее России — это дети. Они и стали главными персонажами клипа «Мы». Они не выдуманные, а настоящие герои, несмотря на свой юный возраст, уже добившиеся феноменальных результатов», – указал SHAMAN.
Ранее сын поэта и исполнителя Владимира Высоцкого Никита в разговоре с NEWS.ru отказался сравнивать отца с певцом SHAMAN. По его словам, популярность исполнителя может быть обусловлена сложившейся в стране ситуацией.