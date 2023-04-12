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53 минуты назад

«Молодые не интересуют»: Лолита села на колени к поклоннику на концерте

Мария Иванова

Певица Лолита Милявская выступила с сольным концертом в «Крокус Сити Холле». Как рассказала «Комсомольская правда», во время концерта Лолита спустилась в зал к зрителям и села на колени к поклоннику.

Лолита села на колени к поклоннику на концерте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На песне «Целуй» Лолита шагает в зал, плюхается на колени к молодому поклоннику, мол, целуй, разрешаю», — отметила газета.

При этом 59-летняя певица заявила, что ей нужен более взрослый мужчина.

«Молодые меня сейчас не интересуют. Тебе сколько лет? 40? Все равно усыновлять», — сказала ему Лолита.

Затем она немного поговорила с сидевшей в зале парой.

«Вы сколько лет вместе? 25 лет? Со мной столько никто не жил», — сказала певица.

В апреле 2020 года Лолита развелась с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Певица вышла за него замуж в 2010 году, он стал ее пятым супругом.

В 2019-м он подал заявление о разводе, Милявская рассказала, что он ей изменял, и подала иск о признании их брака фиктивным. В итоге адвокат Лолиты заявил в суде, что они отказались от этих требований и настояли на разводе.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Дмитрий Иванов,
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