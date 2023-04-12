Лолита села на колени к поклоннику на концерте

Певица Лолита Милявская выступила с сольным концертом в «Крокус Сити Холле». Как рассказала «Комсомольская правда», во время концерта Лолита спустилась в зал к зрителям и села на колени к поклоннику.

«На песне «Целуй» Лолита шагает в зал, плюхается на колени к молодому поклоннику, мол, целуй, разрешаю», — отметила газета.

При этом 59-летняя певица заявила, что ей нужен более взрослый мужчина.

«Молодые меня сейчас не интересуют. Тебе сколько лет? 40? Все равно усыновлять», — сказала ему Лолита.

Затем она немного поговорила с сидевшей в зале парой.

«Вы сколько лет вместе? 25 лет? Со мной столько никто не жил», — сказала певица.

В апреле 2020 года Лолита развелась с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Певица вышла за него замуж в 2010 году, он стал ее пятым супругом.