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Прокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить эстрадную певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общественник обратился к генпрокурору Игорю Краснову в письме, передает ТАСС.

Прокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
© РИА Новости

«Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — говорится в документе.

В своем обращении Бородин упомянул, что переехавшая в Израиль в сентябре прошлого года исполнительница выступала с критикой проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, а также поддерживала артистов, покинувших Россию. Помимо этого, певица оказывала финансовую помощь Украине.

«Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами», — подчеркнул глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в своем письме.

Ране сообщалось, что ассоциация патриотических сил Юга России обратилась в прокуратуру с просьбой проверить дочь Пугачевой Кристину Орбакайте и ее внука Никиту Преснякова на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

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