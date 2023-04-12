Орбакайте анонсировала песню в поддержку Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте анонсировала новую композицию под названием «Алла будет петь». Как сообщает «Газета.ru», она выйдет ко дню рождения матери артистки Аллы Пугачевой — 15 апреля она отпразднует 74-летие.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В соцсетях к анонсу композиции Орбакайте прикрепила архивный черно-белый снимок с Примадонной.

Напомним, после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан иноагентом) покинули Россию и переехали жить в Израиль. Орбакайте уже несколько лет вместе с мужем и дочерью живет в США, однако участвует в российских проектах и выступает с концертами по стране.