Орбакайте анонсировала песню в поддержку Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте анонсировала новую композицию под названием «Алла будет петь». Как сообщает «Газета.ru», она выйдет ко дню рождения матери артистки Аллы Пугачевой — 15 апреля она отпразднует 74-летие.
В соцсетях к анонсу композиции Орбакайте прикрепила архивный черно-белый снимок с Примадонной.
Напомним, после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан иноагентом) покинули Россию и переехали жить в Израиль. Орбакайте уже несколько лет вместе с мужем и дочерью живет в США, однако участвует в российских проектах и выступает с концертами по стране.
Ранее стало известно, что Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. К правоохранителям с такой просьбой обратилась организация «Ассоциация патриотических сил Юга России», сославшись на то, что дочь Примадонны живет в США, однозначно не высказалась о спецоперации России на Украине, а также во время частичной мобилизации помогла Преснякову-младшему получить вид на жительство в США.