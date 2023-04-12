Внешность Киркорова раскритиковали в сети фразой «то ли клоун, то ли дед Мороз»

Российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова раскритиковали в сети за новую внешность. Соответствующий ролик с негативными фразами в комментариях появились в его Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 55-летний певец предстал в атласном костюме мятного оттенка, белой рубашке, а также сиреневом пальто. Помимо этого, Киркоров примерил светлые кроссовки со стразами и очки с прозрачными стеклами. Вдобавок исполнитель сделал укладку на седых волосах и продемонстрировал густую бороду.

Подписчики обругали Киркорова за нелепый образ в комментариях под публикацией.

«То ли клоун, то ли дед Мороз», «Вспомнила песню "Розовый фламинго"», «Кто над вами так издевается», «Вы переборщили», «Этот образ просто жесть», — высказались фанаты.

Известно, что ранее артист обращался за помощью к пластическому хирургу. Кроме того, певец признался, что в его внешности нет ничего натурального.