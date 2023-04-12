Орбакайте анонсировала песню в поддержку Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) анонсировала новую композицию под названием »Алла будет петь».
Песня выйдет ко дню рождения матери артистки Аллы Пугачевой. 15 апреля Примадонна отпразднует 74-летие. К анонсу композиции Орбакайте прикрепила архивный черно-белый снимок с матерью.
Алла Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета в сентябре 2022 года. Супруг артистки Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) активно гастролирует за рубежом. Кристина Орбакайте уже несколько лет с мужем и дочерью проживает в США, однако задействована в российских проектах и гастролирует по стране.
Ранее сообщалось, что Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования ВСУ. Общественники из организации «Ассоциация патриотических сил Юга России» обратились в Следственный комитет с просьбой проверить Орбакайте и Преснякова, ссылаясь на то, что звезда живет в США, не высказалась однозначно о спецоперации России на Украине, выступает в цветах украинского флага и во время мобилизации помогла сыну получить ПМЖ в США.