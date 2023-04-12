Орбакайте анонсировала песню в поддержку Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) анонсировала новую композицию под названием »Алла будет петь».

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Песня выйдет ко дню рождения матери артистки Аллы Пугачевой. 15 апреля Примадонна отпразднует 74-летие. К анонсу композиции Орбакайте прикрепила архивный черно-белый снимок с матерью.

Алла Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета в сентябре 2022 года. Супруг артистки Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) активно гастролирует за рубежом. Кристина Орбакайте уже несколько лет с мужем и дочерью проживает в США, однако задействована в российских проектах и гастролирует по стране.