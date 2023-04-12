Павел Деревянко признался, что получил срок за сутенерство

Актер Павел Деревянко в интервью YouTube-шоу «Вопрос ребром» рассказал, что в 90-е годы отбывал условное наказание за сутенерство.

Артист сообщил, что в 1996 году получил условный срок, который к сегодняшнему дню уже погашен.

«За что? За сутенерство. Но об этом никто не знает вообще! Ты откуда знаешь?» — ответил знаменитость на вопрос зрителя из зала.

В тоже время в сети распространилась информация, что актер отбывал срок в местах заключения. Отмечается, что Деревянко был осужден на один год за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотиков. Однако по словам актера, вся подобная информация должна была быть удалена.