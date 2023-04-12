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1 час назад

Павел Деревянко признался, что получил срок за сутенерство

Елена Прошина

Актер Павел Деревянко в интервью YouTube-шоу «Вопрос ребром» рассказал, что в 90-е годы отбывал условное наказание за сутенерство.

Павел Деревянко признался, что получил срок за сутенерство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист сообщил, что в 1996 году получил условный срок, который к сегодняшнему дню уже погашен.

«За что? За сутенерство. Но об этом никто не знает вообще! Ты откуда знаешь?» — ответил знаменитость на вопрос зрителя из зала.

В тоже время в сети распространилась информация, что актер отбывал срок в местах заключения. Отмечается, что Деревянко был осужден на один год за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотиков. Однако по словам актера, вся подобная информация должна была быть удалена.

Ранее Павел рассказал, что ему пришлось сузить круг общения из-за людей, которые стали пользоваться его щедростью. По его словам, он не умеет копить деньги, поэтому в какой-то момент начал буквально раздавать их.

Шоу-бизнес,Павел Деревянко,
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