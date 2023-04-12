Никита Пресняков прокомментировал наличие у него гражданства США

В последнее время подробности жизни звездного наследника вызывают бурную реакцию общественности. А тут еще в Интернете появилась громкая новость о том, что Пресняков-младший получил второе гражданство. Неудивительно, что многие поверили этой информации, ведь известно, что Никита уже давно живет за границей и работает в Америке. Но она оказалась ложной: наличие американского паспорта опроверг сам Пресняков.

Фото: @npresnyakov @npresnyakov

Побеседовать с Никитой удалось изданию «Абзац». В кратком комментарии молодой человек не только развеял слухи, но и признался, что не исключает своего возвращения в Россию.

«Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию, — признался Пресняков-младший и добавил, что его не пугает перспектива столкнуться с осуждением на родине. — У меня с рождения был хейт. У меня иммунитет».