58-летняя Ирина Безрукова снялась в пиджаке на голое тело

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По случаю своего дня рождения 58-летняя бывшая жена актера Сергея Безрукова поделилась серией снимков, на которых она предстала в брючном костюме светло-серого оттенка. На размещенных кадрах видно, что на время съемки знаменитость решила отказаться от бюстгальтера и позировала перед камерой в пиджаке на голое тело.

Поклонники восхитились внешним видом артистки и принялись писать комплименты в комментариях под постом.

«Девушка, вы хулиганка», «Самая красивая, дерзкая и женственная», «Невероятно красивая и роскошная Ирина», «Вы как самый красивый цветок, который по весне раскрылся», «Ирина, вы очень красивая и фотографии тоже прекрасные! Не слушайте никого», — высказывались они.