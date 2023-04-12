$82.18+2.6889.73+2.63
1 час назад

58-летняя Ирина Безрукова снялась в пиджаке на голое тело

Lenta.ru

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

58-летняя Ирина Безрукова снялась в пиджаке на голое тело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По случаю своего дня рождения 58-летняя бывшая жена актера Сергея Безрукова поделилась серией снимков, на которых она предстала в брючном костюме светло-серого оттенка. На размещенных кадрах видно, что на время съемки знаменитость решила отказаться от бюстгальтера и позировала перед камерой в пиджаке на голое тело.

Поклонники восхитились внешним видом артистки и принялись писать комплименты в комментариях под постом.

«Девушка, вы хулиганка», «Самая красивая, дерзкая и женственная», «Невероятно красивая и роскошная Ирина», «Вы как самый красивый цветок, который по весне раскрылся», «Ирина, вы очень красивая и фотографии тоже прекрасные! Не слушайте никого», — высказывались они.

Также в марте 54-летняя телеведущая и журналистка Светлана Бондарчук поделилась с подписчиками снимком в откровенном виде. На размещенном кадре в сторис знаменитость была запечатлена в прозрачном нижнем белье, частично обнажающем грудь, высоких лаковых ботфортах и шубе.

Шоу-бизнес,Ирина Безрукова,Светлана Бондарчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий