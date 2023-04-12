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1 час назад

13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии

Lenta.ruиещё 1

74-летнего французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает Mediapart.

13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, 13 женщин рассказали об эпизодах домогательств и изнасилований, совершенных артистом в период с 2004-го по 2022 год. Сообщается, что инциденты происходили на съемочных площадках одиннадцати фильмов, над которыми работал Депардье.

В статье утверждается, что трое актрис дали показания в суде, не подав жалобы. Другие артистки предпочли рассказать о случившемся анонимно или взяв себе псевдонимы. Одна из предполагаемых жертв отметила, что сексуальное насилие происходило на глазах съемочной группы.

Адвокаты артиста, в свою очередь, назвали обвинения в домогательствах и изнасилованиях ложными: «Он (Жерар Депардье — прим. «Ленты.ру») официально отрицает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство».

В 2021 году французская актриса Шарлотта Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании, заявив о том, что артист напал на нее в августе 2018-го. Тогда актер отрицал слова Арнольд.

В марте 2022-го суд Парижа заявил, что в связи с наличием серьезных улик дело не будет закрыто. Расследование в отношении Депардье продолжается до сих пор.

Ранее американский музыкант, лидер группы Aerosmith Стив Тайлер опроверг обвинение в том, что в 1973 году совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней.

Шоу-бизнес,Шарлотта Арнольд,Стив Тайлер,Жерар Депардье,
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