$82.18+2.6889.73+2.63

В ГД предложили создать аналог Евровидения в России

1

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать аналог Евровидения в России. Об этом он рассказал «Подмосковью сегодня».

В ГД предложили создать аналог Евровидения в России
© globallookpress.com

Колунов отметил, что в настоящее время исполнители РФ не могут продолжать участие в Евровидении, поскольку решения там принимают на политической основе. В связи с этим России стоит создать альтернативу — отечественный песенный конкурс, который должен стать международным. При этом, по его словам, допускать к участию в нем нужно только певцов из дружественных РФ стран.

Исполнители из государств СНГ также смогут присоединиться к конкурсу, но при условии исполнения композиций на русском языке. Кроме того Колунов предложил задуматься о создании детского аналога «Евровидения», который тоже будут проводить на международном уровне.

Инициативы депутата поддержал певец Юрий Лоза. Однако он считает, что российские конкурсы не должны копировать европейские, особенно в части исполнения песен под фонограмму.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий