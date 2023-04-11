В ГД предложили создать аналог Евровидения в России

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать аналог Евровидения в России. Об этом он рассказал «Подмосковью сегодня».

Колунов отметил, что в настоящее время исполнители РФ не могут продолжать участие в Евровидении, поскольку решения там принимают на политической основе. В связи с этим России стоит создать альтернативу — отечественный песенный конкурс, который должен стать международным. При этом, по его словам, допускать к участию в нем нужно только певцов из дружественных РФ стран.

Исполнители из государств СНГ также смогут присоединиться к конкурсу, но при условии исполнения композиций на русском языке. Кроме того Колунов предложил задуматься о создании детского аналога «Евровидения», который тоже будут проводить на международном уровне.