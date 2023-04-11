«Кто хочет стать миллионером?» может вернуться в эфир

Шоу «Кто хочет стать миллионером?» может вернуться в эфирную сетку после долгого перерыва. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на неофициальные источники.

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Отмечается, что «Первый канал» пытается держать информацию о возвращении шоу под секретом. Однако источник сообщает, что съёмки нового сезона «Кто хочет стать миллионером?» уже стартовали. При этом формат шоу заметно обновили – правила передачи изменили, так как правообладатель аннулировал договорённости. Кроме того, шоу сменит ведущего. Если верить слухам, вести перезапуск будет женщина.

Напомним, что шоу было снято с эфира около года назад. «Кто хочет стать миллионером?» – популярный международный телеформат, который выходил более чем в 100 странах мира.