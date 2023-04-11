Ивлеева проиграла суд на 15 миллионов рублей
Видеоблогер Настя Ивлеева проиграла суд на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Starhit.
По данным издания, иск против компании Ивлеевой «Капельница групп», которую она создала зимой 2022 года с целью открытия одноименного бара, подал предприниматель Александр Мокров. В своем требовании он указывал, что должен был получить от организации 15 миллионов 850 тысяч рублей до 31 октября 2022 года, но этого так и не произошло.
После нескольких месяцев разбирательств суд принял решение удовлетворить иск Мокрова. Теперь компания Ивлеевой должна выплатить предпринимателю обещанную сумму в полном объеме и расходы по госпошлине в размере 102 тысяч 250 рублей.
При этом за видеоблогером остается право обжаловать решение суда в течение месяца.