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Ивлеева проиграла суд на 15 миллионов рублей

Видеоблогер Настя Ивлеева проиграла суд на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Starhit.

Ивлеева проиграла суд на 15 миллионов рублей
© РИА НОВОСТИ

По данным издания, иск против компании Ивлеевой «Капельница групп», которую она создала зимой 2022 года с целью открытия одноименного бара, подал предприниматель Александр Мокров. В своем требовании он указывал, что должен был получить от организации 15 миллионов 850 тысяч рублей до 31 октября 2022 года, но этого так и не произошло.

После нескольких месяцев разбирательств суд принял решение удовлетворить иск Мокрова. Теперь компания Ивлеевой должна выплатить предпринимателю обещанную сумму в полном объеме и расходы по госпошлине в размере 102 тысяч 250 рублей.

При этом за видеоблогером остается право обжаловать решение суда в течение месяца.

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