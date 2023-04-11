Ивлеева проиграла суд на 15 миллионов рублей

По данным издания, иск против компании Ивлеевой «Капельница групп», которую она создала зимой 2022 года с целью открытия одноименного бара, подал предприниматель Александр Мокров. В своем требовании он указывал, что должен был получить от организации 15 миллионов 850 тысяч рублей до 31 октября 2022 года, но этого так и не произошло.