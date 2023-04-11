Пресняков опроверг слухи о получении гражданства США

Музыкант Никита Пресняков прокомментировал слухи о получении гражданства США. В беседе с изданием «Абзац» он опроверг эту информацию.

«Нет, это неправда», — сказал Пресняков-младший.

Музыкант также отметил, что у него есть желание вернуться в Россию, даже несмотря на высказывания недоброжелателей. Никита отметил, что с рождения его преследовал хейт, к которому у него уже выработался иммунитет.