Лазарев рассказал, что ему не нравится в своей внешности

«Все-таки с годами я становлюсь лучше. Я на себя смотрю лет 20 назад на фотографии и думаю: «Боже ты мой, какой кошмар, как ты вообще кому-то нравился? Кто-то там фанател от тебя», — поделился Лазарев. Певец считает, что на данный момент находится в наиболее комфортном для себя возрасте.