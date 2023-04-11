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Сергей Лазарев признался, что комплексует из-за своего носа

Певец Лазарев рассказал в интервью с радио «Русский Хит», что ему не нравится в своей внешности.

Лазарев рассказал, что ему не нравится в своей внешности
© РИА Новости

Лазарев признался, что не любит свой нос. Артисту не нравится форма его носа, несмотря на «узнаваемость». Однако звезда уверил, что не прибегнет к услугам ринопластики. Артист не хотел и не хочет делать никакие пластические операции.

«Какой я родился, такой я и есть», — отметил певец.

Лазарев признался, что с годами стал нравиться себе больше. По его мнению, сейчас, в 40 лет, он намного красивее, чем был 20 лет назад.

«Все-таки с годами я становлюсь лучше. Я на себя смотрю лет 20 назад на фотографии и думаю: «Боже ты мой, какой кошмар, как ты вообще кому-то нравился? Кто-то там фанател от тебя», — поделился Лазарев. Певец считает, что на данный момент находится в наиболее комфортном для себя возрасте.

Ранее Лазарев заявил, что не собирается покидать Россию. Артист объяснил, что не собирается покорять зарубежные музыкальные рынки, так как там существуют «свои кумиры и свой менталитет».

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