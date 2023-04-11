Лепс пришел на открытие ресторана Крида с новой девушкой
Народный артист России Григорий Лепс посетил мероприятие по случаю открытия ресторана рэпера Егора Крида в компании молодой брюнетки. Как сообщает Super.ru, он назвал девушку своей «новой бабой».
Лепс был в числе первых гостей на открытии ресторана Gucci Cafe на Новом Арбате. Певец пришел туда вместе с девушкой и лично представил избранницу, когда его снимал на видео Крид.
«Это моя новая баба. Седьмая по счету. Она не разрешает мне заводить восьмую. Говорит, нет, семь», — сказал Лепс.
Сама брюнетка не ожидала услышать такие слова от Лепса и стала прятать свое лицо руками, когда попала в объектив камеры, сказав: «Забудьте все!»
Напомним, что в феврале Лепс уже признавался, что у него появилась новая возлюбленная. Чуть больше года назад он развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака — у пары остались трое детей. Вместе с тем музыкант заявлял, что ему стыдно за развод и потерю семьи.