Лепс пришел на открытие ресторана Крида с новой девушкой

Народный артист России Григорий Лепс посетил мероприятие по случаю открытия ресторана рэпера Егора Крида в компании молодой брюнетки. Как сообщает Super.ru, он назвал девушку своей «новой бабой».

Лепс был в числе первых гостей на открытии ресторана Gucci Cafe на Новом Арбате. Певец пришел туда вместе с девушкой и лично представил избранницу, когда его снимал на видео Крид.

«Это моя новая баба. Седьмая по счету. Она не разрешает мне заводить восьмую. Говорит, нет, семь», — сказал Лепс.

Сама брюнетка не ожидала услышать такие слова от Лепса и стала прятать свое лицо руками, когда попала в объектив камеры, сказав: «Забудьте все!»