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Лепс пришел на открытие ресторана Крида с новой девушкой

Народный артист России Григорий Лепс посетил мероприятие по случаю открытия ресторана рэпера Егора Крида в компании молодой брюнетки. Как сообщает Super.ru, он назвал девушку своей «новой бабой».

Лепс пришел на открытие ресторана Крида с новой девушкой
© globallookpress.com

Лепс был в числе первых гостей на открытии ресторана Gucci Cafe на Новом Арбате. Певец пришел туда вместе с девушкой и лично представил избранницу, когда его снимал на видео Крид.

«Это моя новая баба. Седьмая по счету. Она не разрешает мне заводить восьмую. Говорит, нет, семь», — сказал Лепс.

Сама брюнетка не ожидала услышать такие слова от Лепса и стала прятать свое лицо руками, когда попала в объектив камеры, сказав: «Забудьте все!»

Напомним, что в феврале Лепс уже признавался, что у него появилась новая возлюбленная. Чуть больше года назад он развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака — у пары остались трое детей. Вместе с тем музыкант заявлял, что ему стыдно за развод и потерю семьи.

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