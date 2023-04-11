Екатерина Варнава показала фото топлес

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman показала снимки, на которых предстала топлес. Звезда позировала, повернувшись боком к камере и прикрыв обнаженный бюст руками. В качестве автора съемки она указала фотографа Даниила Величко, макияж артистке сделала мастер Светлана Шайда.

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Подписчики знаменитости оценили ее внешний вид в комментариях.

«Икона», «Красивая до небес», «Бомбически прекрасная», «Невыносима хороша», «Невозможно красиво», «Невероятно сексуальное фото», — заявили юзеры.