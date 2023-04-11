Бузова поделилась планами отправить свой клип на Каннский фестиваль

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что планирует отправить свой новый клип на Каннский фестиваль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

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Исполнительница в разговоре с журналистами поделилась, что сейчас занята съемками клипа на песню «Верни», а также назвала ролик короткометражной картиной, посвященной ее жизни.

«Я задумалась, что надо отправить эту работу на кинофестиваль в Канны. Она достойна того, чтобы ее увидел весь мир», — рассказала Бузова.

Певица добавила, что до записи композиции не подозревала о наличии своих вокальных способностей:

«Так затюкали меня последние годы, что я иногда даже боялась сама себя».

Ранее Бузова рассказала, что заработанные деньги предпочитает тратить на подарки для близких и друзей.