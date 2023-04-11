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59 минут назад

Гарик Харламов рассказал о волшебном матрасе Никаса Сафронова

Газета.Ru

Юморист Гарик Харламов в эфире шоу «Плохие выдуманные новости» рассказал о странном подарке от художника мНикаса Сафронова, который получил около десяти лет назад.

Гарик Харламов рассказал о волшебном матрасе Никаса Сафронова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам актера, Сафронов подарил ему матрас.

«Он спрашивает:«Где ты живешь?» Я говорю: «А вы точно Никас Сафронов?» Он говорит: «Да конечно», и спрашивает адрес. И говорит: «Жди!». Я вышел к подъезду, где бабушки сидят. Интересно — что это? Подъезжает машина с надписью «матрасы», — вспоминает Харламов.

Комик признался, что пользовался волшебным матрасом, однако не общался с художником долгое время.

«Я с первой женой развелся на этом матрасе, со второй, он [матрас] до сих пор лежит», — поделился Харламов.

По словам юмориста, спустя некоторое время встретил Сафронова на мероприятии. Тогда художник посоветовал ему поехать в один магазин и купить там «наивкуснейшую» халву.

«Я даже не стал спорить, просто сказал «Будет сделано!» и купил ту халву. Вот такая странная история», — рассказал Харламов.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Никас Сафронов,
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