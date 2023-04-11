Гарик Харламов рассказал о волшебном матрасе Никаса Сафронова

«Он спрашивает:«Где ты живешь?» Я говорю: «А вы точно Никас Сафронов?» Он говорит: «Да конечно», и спрашивает адрес. И говорит: «Жди!». Я вышел к подъезду, где бабушки сидят. Интересно — что это? Подъезжает машина с надписью «матрасы», — вспоминает Харламов.