Гарик Харламов рассказал о волшебном матрасе Никаса Сафронова

Юморист Гарик Харламов в эфире шоу «Плохие выдуманные новости» рассказал о странном подарке от художника мНикаса Сафронова, который получил около десяти лет назад.
По словам актера, Сафронов подарил ему матрас.
«Он спрашивает:«Где ты живешь?» Я говорю: «А вы точно Никас Сафронов?» Он говорит: «Да конечно», и спрашивает адрес. И говорит: «Жди!». Я вышел к подъезду, где бабушки сидят. Интересно — что это? Подъезжает машина с надписью «матрасы», — вспоминает Харламов.
Комик признался, что пользовался волшебным матрасом, однако не общался с художником долгое время.
«Я с первой женой развелся на этом матрасе, со второй, он [матрас] до сих пор лежит», — поделился Харламов.
По словам юмориста, спустя некоторое время встретил Сафронова на мероприятии. Тогда художник посоветовал ему поехать в один магазин и купить там «наивкуснейшую» халву.
«Я даже не стал спорить, просто сказал «Будет сделано!» и купил ту халву. Вот такая странная история», — рассказал Харламов.