Нагиев обиделся на шутку Ивлеевой

Анастасия и Дмитрий встретились на съемочной площадке. В кадре Ивлеева попросила передать привет ее маме, которая является преданной фанаткой телеведущего. Дмитрий попросил блогера не снимать его снизу, на что Ивлеева пошутила про пластические операции артиста.
Нагиев в шутку возмутился и наругал Настюшку-опасность.
«Ты дура, что ли?! Какие там пластические операции?!», - смешливо парировал Нагиев.
Дмитрий в последний год пропал с телеэкранов. Нагиев покинул пост ведущего программы «Голос». Недавно шоумен отказался стать ведущим музыкальной премии «Муз ТВ».