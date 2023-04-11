Нагиев обиделся на шутку Ивлеевой

Анастасия и Дмитрий встретились на съемочной площадке. В кадре Ивлеева попросила передать привет ее маме, которая является преданной фанаткой телеведущего. Дмитрий попросил блогера не снимать его снизу, на что Ивлеева пошутила про пластические операции артиста.