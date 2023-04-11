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40 минут назад

Дмитрий Нагиев обиделся на шутки Насти Ивлеевой

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Анастасия и Дмитрий встретились на съемочной площадке. В кадре Ивлеева попросила передать привет ее маме, которая является преданной фанаткой телеведущего. Дмитрий попросил блогера не снимать его снизу, на что Ивлеева пошутила про пластические операции артиста.

Нагиев обиделся на шутку Ивлеевой
Фото: ТАССТАСС

Нагиев в шутку возмутился и наругал Настюшку-опасность.

«Ты дура, что ли?! Какие там пластические операции?!», - смешливо парировал Нагиев.

Дмитрий в последний год пропал с телеэкранов. Нагиев покинул пост ведущего программы «Голос». Недавно шоумен отказался стать ведущим музыкальной премии «Муз ТВ».

Шоу-бизнес,Дмитрий Нагиев,
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