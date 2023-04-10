Дочь Винокура не смогла поздравить отца с первого раза из-за конфуза с волосами
На праздновании 75-летнего юбилея Владимира Винокура произошёл конфуз – дочь юмориста пыталась поздравить отца танцевальным номером, но в конце выступления зацепилась волосами за рукав. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Для танца дочь Винокура Анастасия заплела волосы в косу. В финале танцевального номера волосы девушки зацепились за правый рукав костюма, из-за чего финал сорвался. Однако юбиляр не остался без поздравления – девушке помогли высвободиться, после чего Анастасия повторила свой номер.
«У меня реже такое бывает, потому что я с балетом завязал давно. В принципе, вы сами понимаете, я с удовольствием посмотрю этот номер еще раз. Ради папы ребенок такое вытворял! Сейчас только, если косу распутают!», – заявил Винокур присутствующим.
Ранее стало известно, что жена Винокура подарила ему на 75-летие матрас.