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Дочь Винокура не смогла поздравить отца с первого раза из-за конфуза с волосами

На праздновании 75-летнего юбилея Владимира Винокура произошёл конфуз – дочь юмориста пыталась поздравить отца танцевальным номером, но в конце выступления зацепилась волосами за рукав. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Дочь Винокура не смогла поздравить отца с первого раза из-за конфуза с волосами
© РИА Новости

Для танца дочь Винокура Анастасия заплела волосы в косу. В финале танцевального номера волосы девушки зацепились за правый рукав костюма, из-за чего финал сорвался. Однако юбиляр не остался без поздравления – девушке помогли высвободиться, после чего Анастасия повторила свой номер.

«У меня реже такое бывает, потому что я с балетом завязал давно. В принципе, вы сами понимаете, я с удовольствием посмотрю этот номер еще раз. Ради папы ребенок такое вытворял! Сейчас только, если косу распутают!», – заявил Винокур присутствующим.

Ранее стало известно, что жена Винокура подарила ему на 75-летие матрас.

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