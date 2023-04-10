Дочь Винокура не смогла поздравить отца с первого раза из-за конфуза с волосами

«У меня реже такое бывает, потому что я с балетом завязал давно. В принципе, вы сами понимаете, я с удовольствием посмотрю этот номер еще раз. Ради папы ребенок такое вытворял! Сейчас только, если косу распутают!», – заявил Винокур присутствующим.