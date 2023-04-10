Ольга Бузова заявила, что ждет приглашение на свидание от Егора Крида

"Не очень, конечно, хотелось бы говорить, что слова могут быть водицей. Нет, ни в коем случае. Я, на самом деле, Егора очень сильно люблю и уважаю. Он очень крутой. У нас с ним давняя дружба, хорошая, приятельская, профессиональная. Но он сказал, вот к нему вопрос и адресуйте. Я, как вы видите, не на свидании" - поделилась Бузова.