Ольга Бузова заявила, что ждет приглашение на свидание от Егора Крида

Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала в беседе с Super желание коллеги Егора Крида пригласить ее на свидание.
Бузова призналась, что все еще ждет приглашение Крида, так как оно не поступало. Артистка не знает, как отреагировала бы, если бы музыкант позвал ее на свидание. Она отметила, что "ложка хороша к обеду". По словам звезды, она отвечает только за свои поступки, поэтому к этому вопросу стоит обратиться к певцу.
"Не очень, конечно, хотелось бы говорить, что слова могут быть водицей. Нет, ни в коем случае. Я, на самом деле, Егора очень сильно люблю и уважаю. Он очень крутой. У нас с ним давняя дружба, хорошая, приятельская, профессиональная. Но он сказал, вот к нему вопрос и адресуйте. Я, как вы видите, не на свидании" - поделилась Бузова.
Ранее Бузова пошутила про пение под фонограмму после победы в номинации "Шоу года". После вручения награды Бузовой предложили сказать ответное слово, но предупредили, что микрофон выключен. Артистка в шутку сказала, что он не работал даже во время ее выступления.