Дуэт «Чай вдвоем» записал совместную песню

Певцы Стас Костюшкин и Денис Клявер, известные в качестве дуэта «Чай вдвоем», записали совместную песню. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
«Песню мы уже записали. Более того мы возвращаем "Чай вдвоем" на сцену», — рассказал Костюшкин.
Детали новой песни и сроки возвращения он раскрывать не стал.
«Мы сидели, долго общались, разговаривали. Причем и у Дениса все хорошо, и у меня прекрасно. Но хотелось бы еще один проект, который так долго ждет наша фанбаза», — отметил Костюшкин.
Напомним, что о воссоединении дуэта стало известно в декабре 2022 года. При этом оба исполнителя намерены также заниматься сольной карьерой.