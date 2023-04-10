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9 минут назад

Дуэт «Чай вдвоем» записал совместную песню

Елена Прошина

Певцы Стас Костюшкин и Денис Клявер, известные в качестве дуэта «Чай вдвоем», записали совместную песню. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Песню мы уже записали. Более того мы возвращаем "Чай вдвоем" на сцену», — рассказал Костюшкин.

Детали новой песни и сроки возвращения он раскрывать не стал.

«Мы сидели, долго общались, разговаривали. Причем и у Дениса все хорошо, и у меня прекрасно. Но хотелось бы еще один проект, который так долго ждет наша фанбаза», — отметил Костюшкин.

Напомним, что о воссоединении дуэта стало известно в декабре 2022 года. При этом оба исполнителя намерены также заниматься сольной карьерой.

Шоу-бизнес,Видео,Стас Костюшкин,Денис Клявер,
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