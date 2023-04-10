Имущество Софии Ротару в России предложили конфисковать

Организация «Ветераны России» приняла решение обратиться в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении певицы Софии Ротару, проживающей в настоящее время на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».
По данным канала, поводом для обращения послужили распространившиеся в СМИ сведения о распродаже имущества Ротару в России.
Представители организации предполагают, что часть средств от продажи недвижимости премиум-сегмента может быть направлено в поддержку украинских военных.
По мнению общественников, ведомствам следует тщательно проверить все имущество Ротару, изучить связанную с ним соответствующую документацию, проверить, насколько тщательно выплачиваются налоги.
В случае обнаружения нарушений, подчеркнул глава организации Ильдар Резяпов, имущество певицы необходимо конфисковать и выставить на торги.
Руководитель «Ветеранов» уточнил, что в случае конфискации и последующей продажи элитной недвижимости, деньги нужно будет направить на нужды малоимущих в новых российских регионах.
Софии Ротару в Москве принадлежит четырехкомнатная квартира на Зоологической улице. Площадь жилья составляет 120 квадратных метров, сообщает канал Mash.