$79.50+0.1487.10+0.37
35 минут назад

Имущество Софии Ротару в России предложили конфисковать

Илья Родин

Организация «Ветераны России» приняла решение обратиться в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении певицы Софии Ротару, проживающей в настоящее время на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Имущество Софии Ротару в России предложили конфисковать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, поводом для обращения послужили распространившиеся в СМИ сведения о распродаже имущества Ротару в России.

Представители организации предполагают, что часть средств от продажи недвижимости премиум-сегмента может быть направлено в поддержку украинских военных.

По мнению общественников, ведомствам следует тщательно проверить все имущество Ротару, изучить связанную с ним соответствующую документацию, проверить, насколько тщательно выплачиваются налоги.

В случае обнаружения нарушений, подчеркнул глава организации Ильдар Резяпов, имущество певицы необходимо конфисковать и выставить на торги.

Руководитель «Ветеранов» уточнил, что в случае конфискации и последующей продажи элитной недвижимости, деньги нужно будет направить на нужды малоимущих в новых российских регионах.

София Ротару начала тайно продавать недвижимость в РФ

Софии Ротару в Москве принадлежит четырехкомнатная квартира на Зоологической улице. Площадь жилья составляет 120 квадратных метров, сообщает канал Mash.

Шоу-бизнес,София Ротару,Следственный комитет,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий