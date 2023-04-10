Оставшийся без работы в России Иван Ургант выступил в переходе

Шоумен Иван Ургант, оставшийся без работы в России, выступил в переходе. Об этом он рассказал подписчикам в социальных сетях.На опубликованных кадрах видно, как Ургант исполняет мелодию на желтом фортепиано. При этом невозможно понять, в какой именно стране находится телеведущий.

Фото: prt scr youtube.com | GeekBrains prt scr youtube.com | GeekBrains

Сам шоумен предпочел не раскрывать свое местонахождение. Однако позади него видны развевающиеся флаги Южной Кореи.

prt scr instagram .com | @urgantcom (Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская)

Напомним, в 2022 году артист публично осудил специальную операцию России на Украине. Вскоре в прессе появилась информация, что он уехал за границу. Сам шоумен утверждал, что отправился в долгожданный отпуск. Однако передача «Вечерний Ургант» с его участием пропала из сетки вещания Первого канала.