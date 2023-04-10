СМИ сообщили об иске к Киркорову на 4,5 миллиона
«Комсомольская правда» рассказала, что к певцу Филиппу Киркорову поступил иск на 4,5 миллиона рублей. Рассмотрение дела назначили на 11 мая.
По данным «КП», иск был подан компанией «Культурная служба». Компания потребовала взыскать с Киркорова четыре миллиона 556 тысяч рублей по договору оказания услуг.
Детали дела не раскрываются, «КП» отмечает, что «Культурная служба» организовывала концерты певца, в том числе в Воронеже.
Ранее в суд на Киркорова подал православный активист, обвинивший певца в оскорблении чувств верующих из-за номера с использованием креста.
Активист потребовал взыскать с Киркорова миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд иск отклонил.
Киркоров заявил, что закон и справедливость восторжествовали, отметив, что ранее он уже принес извинения верующим.