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СМИ сообщили об иске к Киркорову на 4,5 миллиона

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«Комсомольская правда» рассказала, что к певцу Филиппу Киркорову поступил иск на 4,5 миллиона рублей. Рассмотрение дела назначили на 11 мая.

По данным «КП», иск был подан компанией «Культурная служба». Компания потребовала взыскать с Киркорова четыре миллиона 556 тысяч рублей по договору оказания услуг.

Детали дела не раскрываются, «КП» отмечает, что «Культурная служба» организовывала концерты певца, в том числе в Воронеже.

Ранее в суд на Киркорова подал православный активист, обвинивший певца в оскорблении чувств верующих из-за номера с использованием креста.

Активист потребовал взыскать с Киркорова миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд иск отклонил.

Киркоров извинился за танец на кресте во время своего шоу

Киркоров заявил, что закон и справедливость восторжествовали, отметив, что ранее он уже принес извинения верующим.

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