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Пользователи Сети обвинили модель Ирину Шейк в жестоком обращении с животными

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Российскую супермодель и актрису Ирину Шейк обвинили в жестоком обращении с животными из-за новой фотографии с собакой. Основой для обвинений со стороны пользователей Сети послужила фотосъемка с доберманом с купированными ушами.

Ирину Шейк обвинили в жестоком обращении с животными
© globallookpress.com

Модель снималась фотосессии для модного журнала Vogue. Она позировала с собакой на одной из улиц Нью-Йорка. Поклонники знаменитости оценили кадры, а вот зоозащитники выступили против Шейк, передает Daily Mail со ссылкой на представителя компании по защите животных Peta.

«[Нельзя] поощрять людей приобретать собак, которые подверглись болезненному увечью, что является нелегальным в Великобритании, за исключением случаев, когда это необходимо с медицинской точки зрения», — говорится в сообщении.

Зоозащитник подчеркнул, что собака не является модным аксессуаром. По его словам, руководство Vogue должны извиниться за съемку. Также представитель компании рассказал, что купирование ушей травмирует животных.

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