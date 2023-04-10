На Филиппа Киркорова подали в суд

Российский певец Филипп Киркоров вновь оказался втянут в судебное дело. На этот раз с артиста хотят взыскать через суд 4,556 миллиона рублей.

Иск к популярному певцу подала компания «Культурная служба», утверждающая, что именно такую сумму задолжал Киркоров по договору оказания услуг. «Культурная служба» организовывала концерты исполнителя в разных городах России.

Судебное разбирательство назначено на 11 мая. Примечательно, что в поданных в суд документах не уточняется причина такой большой задолженности Киркорова, а представители самой организации на связь с журналистами не выходят, передает kp.ru.

В последние месяцы Филиппу Киркорову часто приходится сталкиваться с судебными разбирательствами. Так, 15 марта Таганский районный суд Москвы отклонил иск православного активиста Михаила Феодориди к Киркорову. Активист просил взыскать миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Истца возмутило выступление Киркорова с крестом. Адвокат артиста объяснил, что скандальный номер был задуман как поклонение Марии Магдалине. На сцене Киркоров поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой.